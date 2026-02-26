Riccione pronta alla sfida in A1 | sogno scudetto

È il terzo anno tra le migliori, in quella A1 che raccoglie il gotha della ginnastica italiana. Riccione c’è, è pronta a dare battaglia e a raccogliere i frutti di un grande lavoro anche a confronto con le big della disciplina. La Ginnastica Riccione Academy presenta squadra e tecnici in previsione della stagione che sta per partire. Si comincia dalla tappa di Modena di questo weekend, col PalaPanini impegnato nelle giornate di sabato 27 e domenica 28. Poi Biella (13-14 marzo) e Terni (17-18 aprile) per i tre appuntamenti canonici. Infine la Final Eight di Bergamo il 15 e 16 maggio, con l’assegnazione dello scudetto dopo le tre tappe di regular season. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ginnastica Riccione Academy, scatta la Serie A1: colpo spagnolo per dare la caccia allo scudettoPresentata la squadra per il terzo anno consecutivo nella massima serie, mentre il Comune annuncia i lavori alla palestra di viale Abruzzi Continuare...

Pallamano: la Jomi Salerno pronta per la Coppa Italia: giovedì sfida al CasalgrandeStampaLa Jomi Salerno è pronta a partire alla volta di Riccione per disputare la Coppa Italia. Le salernitane scenderanno in campo giovedì 26 febbraio alle ore 18:00 contro il Casalgrande Padana, in u ... salernonotizie.it

Riccione Academy, atto terzo: l’obiettivo è la salvezza, per ora...Serie A, atto terzo. La Ginnastica Riccione Academy si prepara per il massimo campionato italiano a squadre che scatta sabato da Modena e lo fa con ... corriereromagna.it

