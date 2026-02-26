Due grandi campioni si incontrano al Teatro Regio di Torino: alla fine di un Macbeth di Giuseppe Verdi da incorniciare, Yuri Chechi stringe la mano a Riccardo Muti. Il signore degli anelli rende omaggio al signore del podio. E quando qualcuno azzarda un parallelo tra le vette toccate in pedana e quelle conquistate in orchestra, Chechi sorride e si schermisce: qui si è viaggiato ben oltre. Ottantaquattro anni all'anagrafe, sessanta trascorsi sul podio, Muti torna al titolo che più di ogni altro ha diretto, e per il quale s'è rimesso in discussione studiando la partitura da capo: perché per gli Artisti non esiste mai l'ultima parola. È con quest'opera che rientra al Regio, teatro dove si trova bene, che ama per l'orchestra e le maestranze, e dove tornerà fra due anni per un nuovo titolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riccardo Muti regala a Torino il "Macbeth" più oscuro

Leggi anche: Riccardo Cocciante, Hauser, Pat Metheny e il Maestro Riccardo Muti tra i protagonisti di B.O.P. - Beats of Pompeii 2026

Beats of Pompeii 2026: nuovi appuntamenti con Riccardo Cocciante, Riccardo Muti e HauserBeats of Pompeii 2026, il festival che trasforma i luoghi storici dell’area archeologica di Pompei in palcoscenici d’eccezione per un connubio...

Argomenti discussi: Torino, Teatro Regio – Macbeth (direttore Riccardo Muti).

Riccardo Muti a Novara: lectio magistralis al Coccia per i 30 anni del conservatorio CantelliIl grande direttore d’orchestra inaugurerà l’anno accademico del conservatorio Cantelli e riceverà la cittadinanza onoraria dal sindaco Canelli. Un ritorno simbolico, quasi 60 anni dopo la vittoria de ... lavocedinovara.com

Il Premio Chiara alla Carriera assegnato a Riccardo Muti(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il Premio Chiara alla Carriera, nella XXXVIII edizione del riconoscimento letterario intitolato allo scrittore Piero Chiara, sarà assegnato al direttore d'orchestra Riccardo ... msn.com