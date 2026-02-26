Riaprono i giardini di Villa Taranto con il loro suggestivo labirinto di tulipani

I Giardini di Villa Taranto a Verbania anticipano l'apertura al 6 marzo: annunciando la primavera, accolgono oltre 20.000 specie rare ed esotiche, oltre che un vasto labirinto di tulipani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Riaprono i giardini di Villa Taranto e per la prima volta anche anche la villa

Leggi anche: Visita speciale per i bimbi dell’Ospedale di Taranto: il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto regala loro una mattina di emozioni

Temi più discussi: Riapre il Giardino di Ninfa, tra i più belli al mondo: date 2026; Riaprono i giardini di Villa Taranto e per la prima volta anche anche la villa; Villa Taranto riapre al pubblico: al via la stagione 2026 tra natura e storia; Verbania, riaprono in anticipo i giardini botanici di Villa Taranto: ecco quando visitarli.

Villa Taranto riapre al pubblico: al via la stagione 2026 tra natura e storiaDa marzo tornano visitabili i Giardini botanici e, per la prima volta, apre anche la villa storica con nuovi percorsi di scoperta La nuova stagione è pronta a sbocciare sulle rive del Lago Maggiore. D ... msn.com

Riapre il giardino più bello del mondo: è a un'ora da Roma. Ecco quando visitarloDopo la pausa stagionale, uno dei luoghi naturalistici più affascinanti d’Italia si prepara ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati di paesaggi storici: il Giardino di Ninfa riapre le sue p ... msn.com

Taranto è a Sanremo questa settimana. Precisamente a Villa Nobel, nei cinque giorni del Festival, quando l'attenzione mediatica vale oro. Il Convento dei Battendieri porta i suoi vini sulla riviera ligure con il marchio Cantine dei Battendieri: Il Mar Piccolo Rosat - facebook.com facebook