RFI linea Caserta-Salerno | dal 1° marzo torna regolare la circolazione tra Cancello e Sarno

RFI annuncia la riapertura della linea Caserta-Salerno dal 1° marzo: completati i lavori tra Cancello e Sarno dopo i danni causati da un incendio doloso. Terminate le operazioni di ripristino, RFI nei prossimi giorni effettuerà i consueti controlli sulla linea, al termine dei quali sarà possibile ripristinare l’offerta ordinaria di trasporto regionale sulla linea Caserta – Salerno. Durante il periodo dei lavori è stato modificato il programma dei treni del Regionale e la circolazione tra le località interessate dall’interruzione è stata garantita da un servizio con bus. Circa 25 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici che hanno lavorato ogni giorno per ripristinare gli impianti e le strutture danneggiate nel più breve tempo possibile e garantire la ripresa della circolazione ferroviaria in piena sicurezza. 🔗 Leggi su 2anews.it

