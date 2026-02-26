La scure di Trump sul Minnesota: tagliati finanziamenti Medicaid. Jd Vance: “Lo Stato amministri bene i soldi pubblici” Germania, ipotesi di collaborazione russo-tedesca per la produzione di barre fissili in Bassa Sassonia. Proteste: “No al nucleare di Mosca” Meloni convoca Nordio: “Basta polemiche”. Forza Italia contro gli alleati: “Non fanno campagna” Tensione. Incontro riservato a Palazzo Chigi: la premier gli chiede di evitare altre figuracce e incidenti col Quirinale Laura Pedio, Maurizio Romanelli e Roberto Rossi: “Col sorteggio noi pm trattati come i detenuti”. Il terzo forum del Fatto sul referendum La scure di Trump sul Minnesota: tagliati finanziamenti Medicaid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Revisione sondaggi

Riflessione su Lucca: possibile revisione dell’accordoGennaio può diventare un passaggio chiave per il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli.

Condanna definitiva per gambizzazione, revisione accolta: nuovo processoSi svolgerà un nuovo processo a carico di un 29enne brindisino, che era stato condannato in via definitiva - insieme ad altri due imputati - per una...

Intenzioni di voto e Referendum, il NUOVO SONDAGGIO BiDiMedia

Discussioni sull' argomento Referendum costituzionale sulla giustizia: cosa sapere; Sondaggisti indovini sull’affluenza pur di contenere l’avanzata del Sì; Referendum giustizia 2026: guida visiva completa al voto di marzo; SCENARIO GOVERNO/ Referendum, legge elettorale, voto anticipato: il nuovo risiko della Meloni.

Revisione sondaggiMosca, 26 feb. (Adnkronos) - Una decisione deliberata di Washington per provocare tensioni. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parlando con la Tass, definisce con queste p ... ilfattoquotidiano.it

Focaldata è una società tecnologica britannica (con sede a Londra) specializzata in analisi dei dati, sondaggi d’opinione e intelligenza artificiale applicata alla ricerca di mercato. Hanno calcolato i modelli di voto delle Nazioni Unite per ogni paese, in rapporto - facebook.com facebook