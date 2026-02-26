Dopo gli annunci a Parigi, a Ginevra la diplomazia francese evita lo scontro frontale con la relatrice sui Territori palestinesi e parla di dichiarazioni “problematiche” Contrariamente agli annunci delle scorse settimane all’Assemblea nazionale, la Francia non ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese durante la sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) a Ginevra. Parigi, che attraverso il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot aveva promesso una presa di posizione “ferma” contro la relatrice speciale per i Territori palestinesi occupati, ha infine optato per un richiamo formale. Nel suo intervento davanti al Consiglio, la rappresentante permanente francese all’Onu a Ginevra, Céline Jurgensen, non ha fatto alcun riferimento esplicito alla necessità di un passo indietro da parte della giurista italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Retromarcia di Parigi sulla Albanese: niente richiesta di dimissioni all’Onu

Francesca Albanese, respinta dall’Onu la richiesta di dimissioniIl muro contro muro tra le diplomazie occidentali e le Nazioni Unite si arricchisce di un capitolo decisivo.

ONU, Relatrice Albanese accusa la Francia: richiesta dimissioni basata su video manipolato di Al Jazeera.La Relatrice ONU Albanese accusa la Francia di manipolazione: “Richiesta di dimissioni basata su un video alterato” La Relatrice speciale delle...

Temi più discussi: Coface in retromarcia a Parigi dopo i conti in calo del 2025; Da mandiamo l’ambasciatore a vai tu: la retromarcia serale sul Board of Peace di Trump e l’Italia che si presenta a Washington da osservatore; Stellantis resuscita il diesel: tornano 7 modelli.

Coface in retromarcia a Parigi dopo i conti in calo del 2025L'utile netto di competenza è sceso del 15% a 222 milioni di euro e anche la cedola proposta cala a 1,25 euro per azione da 1,4 euro ... ilsole24ore.com

La retromarcia è politica e finanziaria, non tecnologica: rinnovabili e storage avantiSecondo il servizio di osservazione dell'Ue, Copernicus, il limite di incremento della temperatura della terra di 1,5° C come media pluriannuale auspicato a Parigi verrà superato già entro il 2030. Ne ... qualenergia.it

PERCHÉ L'UE DEVE FARE RETROMARCIA SULL'AUTO, LA COVER DI MF-Milano Finanza - facebook.com facebook