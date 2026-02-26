Rete idrica prove di riempimento per il serbatoio Montesanto 1

Nelle ultime ore è stato effettuato un sopralluogo ufficiale al serbatoio Montesanto 1, che si trova in fase di completamento. Sono stati condotti test di riempimento per verificare il funzionamento dell’impianto. Le operazioni indicano che i lavori stanno per concludersi e il serbatoio sarà presto pronto per il collaudo finale.

Nelle scorse ore si è svolto il sopralluogo istituzionale al serbatoio Montesanto 1, dove gli interventi risultano ormai in fase di ultimazione e l'impianto è pronto per affrontare il collaudo finale. Presenti il sindaco Federico Basile, il direttore generale del ComuneSalvo Puccio, il presidente.