Restauro per la Rocca Albornoz cinque mesi di cantieri finanziati dal ministero
Un intervento che interesserà il perimetro dello storico edificio viterbese a partire da inizio marzo: lavori sulla torre che subirà un importante consolidamento strutturale Interventi del ministero della Cultura sulla Rocca Albornoz. Fatta erigere a partire dal 1354 dal cardinale Egidio Albornoz, la struttura aveva l'ambizioso scopo di consolidare il potere papale in città dopo il turbolento periodo avignonese. Distrutta, rimaneggiata e ricostruita in più fasi nel corso dei secoli, la fortezza che oggi ospita il Museo Nazionale Etrusco domina piazza della Rocca. La sua torre principale si prepara ora a ricevere un importante intervento conservativo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
