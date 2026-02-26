Resta in carcere Giuseppe Calabrò condannato all’ergastolo per l’omicidio Cristina Mazzotti | C’è pericolo di fuga

Eupilio (Como), 26 febbraio 2026 – R imane in carcere Giuseppe Calabrò. La Corte d’Assise di Como, ieri pomeriggio ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di uno dei due condannati all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, morta a 18 anni, in conseguenza del sequestro di persona avvenuto la sera del 30 giugno 1975 a Eupilio. Al termine del lungo processo celebrato davanti alla Corte d’Assise di Como cinquant’anni dopo i fatti, per stabilire chi erano gli uomini che quella sera avevano bloccato la Mini Minor su cui viaggiava la ragazza, per consegnarla ai carcerieri che l’avevano fatta morire, lo scorso 4 febbraio erano stati condannati Calabrò, 76 anni, e Demetrio Latella, 71 anni, di cui era stata trovata un’impronta sull’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

