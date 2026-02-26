Respiro d' inverno in Val d' Aveto | ciaspolando sulle tracce dei taglialegna e delle fate Periplo delle Alte Vette

Domenica 1 marzo, ci si prepara a esplorare le terre innevate della Val d'Aveto, seguendo le tracce di chi ha vissuto e lavorato in questi spazi. La giornata sarà dedicata a un'escursione con le ciaspole, attraversando paesaggi che sembrano usciti da un mondo magico. Un modo per immergersi nella natura e scoprire angoli nascosti e silenziosi delle Alte Vette.

Domenica 1 Marzo risponderemo a un richiamo che arriva dai grandi spazi selvaggi dello Yukon, ma che trova casa tra le vette dell'Aveto. Ciaspolare è un'azione che profuma di avventura, un tempo relegata ai ricordi d'infanzia e ai racconti di Jack London, oggi diventata il modo più autentico per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it VIDEO/ Primi fiocchi di neve sulle vette delle montagne irpineTempo di lettura: 2 minuti I primi fiocchi di neve fanno la loro comparsa sulla provincia di Avellino, regalando le prime suggestioni invernali e... Natale di Notte 2025: a Battipaglia la magia delle luci, dei folletti e delle fateDall’8 dicembre all’11 gennaio la città si trasforma in un villaggio natalizio a cielo aperto tra mercatini, musica, spettacoli e solidarietà Dall’8... Temi più discussi: Il mondo senza inverno di Arpaia e il disastro ambientale che lasceremo; Influenza febbraio 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere; Se siete amanti del mare d’inverno dovete conoscere questi 5 posti; Poesia del Giorno. Se siete amanti del mare d’inverno dovete conoscere questi 5 postiCinque destinazioni in Italia dove vivere il mare in inverno, godendosi il silenzio, la luce e il vento pieno di salsedine ... grazia.it Solstizio d’inverno, 5 rituali da provare per accogliere la nuova stagioneIn Germania e Scandinavia fin dai tempi antichi si è sempre celebrato Yule, una festa pagana di origine germanica e celtica volta a celebrare non solo il giorno più corto dell’anno ma soprattutto la ... iodonna.it Nelle alte vette della #calabria cresce un albero straordinario, simbolo di forza, resistenza e identità: il Pino Loricato, conosciuto anche come Italus. Questo albero millenario, con la sua corteccia che ricorda l’armatura di un cavaliere, sfida il vento, il freddo e il t facebook