Ha le fattezze di un quaderno, oggetto comune che qui custodisce un sogno particolare: restituire dignità alle terre alte degli Appennini. Perché è da qui che passa il futuro, pur nel pigro – pigrissimo – dibattito che si sente tutto intorno. Il nome "Rivoluzione Appenninica" già da solo esprime l’obiettivo e l’ambizione riconoscendone la difficoltà, senza per questo rinunciare alla possibilità di riuscita. A metterci impegno e idee sono le associazioni Terra Selvaggia e Amo la Montagna che hanno tradotto tutto questo in una collana di pubblicazioni e nel comitato scientifico dove si ritrovano nomi di studiosi ed esperti. Il primo quaderno è intitolato "Resistere per il futuro degli Appennini", è scritto da Marco Breschi e Giovanna Gonano e sarà presentato sabato 28 febbraio alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Resistere per il futuro dei monti. Via alla "Rivoluzione Appenninica"

“Rivoluzione Appenninica” arriva a Gavinana Presentazione del primo quaderno dedicato al futuro degli Appennini Un progetto promosso da Terra Selvaggia e Amo la Montagna per riflettere su demografia e rinascita delle aree montane. Leggi l’articolo - facebook.com facebook