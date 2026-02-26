Le Anpi apuoversiliesi unite in un’iniziativa di studio e memoria. ’Via della Libertà: il passaggio del fronte da Apuania all’Italia liberata’ è il titolo dell’evento dedicato ad approfondire la storia di quel varco sul fronte tra Monte Altissimo e Monte Carchio, la ’Via della Libertà’ appunto, reso possibile dalla presenza e dall’azione del gruppo Patrioti Apuani su vette che i tedeschi non riuscirono mai a fortificare stabilmente durante la guerra di Resistenza. Attraverso quel passaggio civili decisi a sottrarsi agli ordini di sfollamento, disertori e militari fuggiti dalla prigionia poterono oltrepassare le linee e raggiungere l’Italia già liberata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Resistenza Alla riscoperta della ’Via della Libertà’

Angelo Branduardi alla riscoperta della musica rinascimentale, omaggio alla corte EstenseDa venerdì 19 è disponibile la distribuzione fisica e digitale del nuovo capitolo di ‘Futuro antico IX - Ferrara: la musica alla corte degli Estensi’...

Chi è Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023: leader del movimento ‘Donna, vita, libertà’ e icona della resistenza civile in IranFirenze – Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, è stata arrestata con modalità “violente” dalle forze di sicurezza durante una cerimonia...

Submersions, crues, érosion : le Roussillon face à la puissance de l’eau | Documentaire AMP

Discussioni sull' argomento Resistenza Alla riscoperta della ’Via della Libertà’; La Biblioteca, l’isola, le sue voci; Un penultimo posto che fa la Storia: Grazia, il romanzo che riporta sul ghiaccio la prima olimpionica azzurra; Domenica ecologica il 22 febbraio: stop al traffico e quattro cammini urbani.

Alcuni nuovi studi sui neuroni nei topi suggeriscono che la resistenza umana potrebbe dipendere più dalla mente che dai muscoli. Ecco tutto quello che sappiamo. - facebook.com facebook