residenze fittizie irreperibili 22 stranieri a monfalcone

MONFALCONE – I carabinieri della Compagnia di Monfalcone (Gorizia) e gli agenti della polizia locale hanno ispezionato 11 immobili del centro cittadino identificando complessivamente 55 soggetti. Dai riscontri incrociati tra le banche dati e le verifiche sul campo è emerso il fatto che 22 cittadini di nazionalità straniera, pur mantenendo formalmente la residenza anagrafica negli immobili controllati, fossero di fatto irreperibili. Tale condotta, spesso finalizzata all’ottenimento illecito di vantaggi amministrativi, ha fatto scattare l’avvio delle procedure di cancellazione dai registri anagrafici per irreperibilità accertata. L’ispezione dei locali ha, inoltre, portato alla luce una situazione di palese sovraffollamento in diverse unità abitative. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

