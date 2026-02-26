Reportage da Nazareth | l’altra guerra quella della mafia araba
Da Nazareth arriva un racconto di un conflitto nascosto che si svolge nel silenzio delle strade della Galilea. Qui, tra tensioni e intimidazioni, si sviluppa una lotta per il controllo di attività illecite che coinvolge gruppi della comunità araba, spesso senza che l’opinione pubblica ne sia consapevole. La situazione continua a evolversi sotto gli occhi di chi vive in quella regione.
In Galilea, segnata dal conflitto in Israele, un’altra guerra si combatte nell’ombra: quella della mafia araba, sempre più potente tra estorsioni e violenze. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Reportage da Nazareth: l’altra guerra, quella della mafia araba
