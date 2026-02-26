Renga | Per la prima volta mia figlia è a Sanremo con me sono felice – Il video

Un cantante ha condiviso un momento speciale: per la prima volta sua figlia lo ha accompagnato a Sanremo. In un video, ha detto di essere felice di avere sua figlia con sé. La scena ha suscitato emozioni e un senso di orgoglio. Durante l’evento, il cantante ha mostrato un lato più personale e intimo, condividendo un momento di famiglia.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 “E' stata la prima volta che mia figlia ha detto 'Papà voglio venire con te'. Sono molto felice, forse parte della tranquillità di ieri è anche dovuta alla sua presenza.” Così il cantante Francesco Renga, a margine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Decreto Sicurezza, niente schedatura per chi compra coltelli. 🔗 Leggi su Open.online

Prima della Scala, l'arrivo di Mahmood: "È la mia prima volta, sono felice"“Sono felice, non vedo l’ora, è la mia prima volta, speriamo di essere proprio ispirati”.

Sanremo, Renga e il siparietto con la figlia Jolanda: “Le prove? Non sono andate benissimo…”(Adnkronos) – Clima di vigilia al Festival di Sanremo 2026, dove oggi si stanno tenendo le prove generali dei singoli artisti che domani...

Alessandra Amoroso - Per sempre, ancora

Temi più discussi: Com'è andato Francesco Renga nella prima serata di Sanremo - BresciaToday; Sanremo 2026, Francesco Renga: Bisogna attraversare il buio per ritrovarsi; Prove non benissimo..., il siparietto tra Renga e la figlia Jolanda a Sanremo. Cosa è successo a La volta buona; Sanremo 2026, Renga è nuovo e autentico: scommessa vinta.

Renga: Per la prima volta mia figlia è a Sanremo con me, sono felice(Agenzia Vista) E' stata la prima volta che mia figlia ha detto 'Papà voglio venire con te'. Sono molto felice, forse parte della tranquillità ... stream24.ilsole24ore.com

Francesco Renga a Sanremo 2026 con Il meglio di me – Testo e significato del branoIl meglio di me di Francesco Renga è una delle canzoni in gara al 76° Festival di Sanremo. Testo e significato del brano sanremese. superguidatv.it

(4/4) I voti alle canzoni della prima serata #Sanremo2026 6 Tredici Pietro: testosteronica 6.5 Chiello: charlatana 5.5 Bambole Di Pezza: negramara 6.5 Maria Antonietta & Colombre: comecosa 3.5 Leo Gassman: solitanota 3.5 Francesco Renga: polentosa 5 x.com

Jolanda Renga non poteva mancare alla prima serata del Festival di Sanremo 2026 era prontissima a fare il tifo per suo padre, in gara con “Il meglio di me”. https://fanpa.ge/TCvpm - facebook.com facebook