Referendum | un convegno a Francavilla un nuovo comitato pro Sì a Brindisi
A pochi mesi dal referendum sulla riforma della giustizia, si moltiplicano gli incontri pubblici e le iniziative di sensibilizzazione. A Francavilla si tiene un convegno dedicato alla tematica, mentre a Brindisi nasce un nuovo comitato che sostiene la campagna del Sì. Le discussioni si concentrano sulle implicazioni della proposta di modifica, coinvolgendo attivisti e cittadini in un confronto aperto.
Più si avvicina la chiamata alle urne e più si intensificano gli appuntamenti in vista del referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e il 23 marzo 2026.Convegno organizzato dall'Anf a FrancavillaL' Associazione Nazionale Forense - sezione di Brindisi organizza un convegno presso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Comitato pro-referendum si costituisce nel Canavese per sostenere il sì alla consultazione regionaleSi è costituito a Torino, nel cuore del Canavese, un nuovo comitato per il sostegno al sì alla consultazione regionale in programma nei prossimi mesi.
"No" alla Nuova Pescara, il nuovo comitato di Spoltore si presenta: "Nessun vantaggio, serve un nuovo referendum"E’ Eleonora Chichi la presidente del comitato cittadino di Spoltore per il No alla fusione con Montesilvano e Pescara.
Referendum: un convegno a Francavilla, un nuovo comitato pro Sì a BrindisiIl 27 febbraio, presso Palazzo imperiali, un incontro sulle ragioni del Sì organizzato dall'Associazione Nazionale Forense. Nel capoluogo, il 28 febbraio, iniziativa pubblica di un neo costituito comi ... brindisireport.it
Referendum sulla giustizia, dibattito nell'aula del Tribunale: scontro tra toghe a TrevisoTREVISO - Altro che confronto. Soprattutto pacifico. È bastata una locandina per trasformare il tribunale di Treviso in un tatami. Complice un’autorizzazione firmata dalla ... ilgazzettino.it
REFERENDUM, SOCIALISTI E RADICALI AL CONVEGNO PER IL SI': BATTAGLIA NOSTRA, NON DELLA MELONI Al Circolo della Stampa l'iniziativa del Comitato Giuliano Vassalli per il Si'. Bobo Craxi: la separazione delle carriere non sarà l'Apocalisse o il - facebook.com facebook
Il convegno "Referendum giustizia: perché sì Focus su una riforma necessaria". Saluto della Segretaria di Presidenza, @CarolinaVarchi. Segui la diretta: bit.ly/Evento_260226 #OpenCamera x.com