Referendum tavoli Ugl per il ' sì' nelle piazze | appuntamento anche a Ravenna

Ugl Romagna scende in piazza nelle principali città del territorio per illustrare ai cittadini la propria posizione in vista del prossimo referendum sulla Giustizia. Forlì, Ravenna e Rimini saranno le tappe di un ciclo di incontri pubblici durante i quali il sindacato promuoverà il voto favorevole. “La nostra sigla sindacale invita a votare sì e faremo campagna elettorale a favore di una scelta che non intende indebolire le garanzie dei magistrati nello svolgimento del loro lavoro, ma semmai – penso alla riforma che verrà introdotta con la separazione delle carriere tra pm e giudice – rappresenterà un vantaggio per tutto il sistema, rafforzando l’equilibrio tra accusa e difesa e aumentando la fiducia dei cittadini nella giustizia”, afferma in una nota Filippo Lo Giudice, segretario territoriale di Ugl Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

