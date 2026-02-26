Referendum l' incontro del comitato ‘Per un Giusto Sì’ e dell' associazione ' Sinistra del Sì'

Sarà Perugia ad aprire, sabato 28 febbraio alle 16 alla sala della Vaccara di palazzo dei Priori, un ciclo di incontri pubblici dedicati al referendum costituzionale sulla giustizia. L’iniziativa, promossa dal Comitato civico ‘Per un Giusto Sì’ insieme all’Associazione Libertà Eguale – Sinistra del Sì, è il primo appuntamento di un percorso che nelle prossime settimane farà tappa anche a Gualdo Tadino, San Giustino, Marsciano e Deruta. Il Comitato ‘Per un Giusto Sì’ “nasce dall’impegno di associazioni di area cattolica per discutere sui contenuti della riforma, evitando polarizzazione e semplificazioni – spiegano i promotori – che hanno spesso ridotto il referendum a terreno di scontro politico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

