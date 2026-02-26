Referendum Giustizia a Sanremo Malika Ayane voterà No perché politica e magistratura devono stare separate

Durante il dibattito sul Referendum sulla Giustizia a Sanremo, la cantante ha espresso chiaramente il suo punto di vista, dichiarando che intende votare No. Ha sottolineato l'importanza di mantenere distinte le funzioni di politica e magistratura, evidenziando come questa separazione sia fondamentale secondo la sua opinione. La sua posizione si inserisce nel discorso pubblico che si sta sviluppando attorno alla consultazione.

Il Referendum sulla Giustizia continua a far parlare a Sanremo. Dopo la presa di posizione di Fausto Leali per il “sì” e quella prudente di Carlo Conti, arriva il commento a favore del “no” da parte di Malika Ayane. Sollecitata in conferenza stampa, la cantante ha detto che ci sono “motivi per cui politica e magistratura debbano restare separate”, esponendosi quindi a favore del “no”. Referendum Giustizia, come voterà Malika Ayane Poche donne in gara a Sanremo, la risposta di Malika Ayane Referendum sulla Giustizia, perché se ne parla anche a Sanremo Referendum Giustizia, come voterà Malika Ayane “Andrò a votare, come sempre, invito sempre tutti ad andare a votare” ha detto in conferenza stampa a Sanremo Malika Ayane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Malika Ayane è una delle 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026.

