Referendum è ribaltone! Con l’ultimo sondaggio cambia tutto

Il referendum giustizia 2026 entra nella fase conclusiva con un quadro più incerto rispetto alle prime settimane di campagna. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Demopolis, a meno di un mese dal voto del 22 e 23 marzo, il fronte del No risulta in lieve vantaggio sul Sì: 51% contro 49%. La rilevazione propone due elaborazioni. Nella prima simulazione, che include anche gli indecisi, il No si attesta al 41% e il Sì al 40%, mentre il 19% dichiara di non aver ancora scelto. Nella seconda elaborazione, che considera solo chi indica un orientamento definito ed esclude gli indecisi, il vantaggio dei contrari alla riforma risulta più netto: No al 51% e Sì al 49%. 🔗 Leggi su Tvzap.it

