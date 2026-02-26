Referendum | Bellanova e Tidei Iv ' i motivi per cui voteremo No'
Due rappresentanti di un partito hanno annunciato che voteranno no al prossimo referendum. Hanno spiegato che le loro scelte sono motivate dalla volontà di mantenere equilibri e garanzie, rimanendo fedeli a una visione riformista. La loro posizione si basa sulla convinzione che certi cambiamenti possano compromettere i principi di equilibrio e tutela, motivo per cui preferiscono sostenere il no.
Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Noi siamo riformiste e garantiste. Siamo anche due donne: non ci impressionano i muscoli del potere, ci interessano i contrappesi. La riforma della giustizia su cui voteremo il 22 e il 23 marzo li sposta. Per questo diciamo un convinto no”. Lo dichiarano le esponenti di Italia Viva Teresa Bellanova e Marietta Tidei. “In queste ultime settimane è diventato impossibile far finta di niente: da Addis Abeba Giorgia Meloni ha scelto definitivamente dove posizionarsi. Dopo mesi passati a raccontarci la favola della 'premier europeistaì accanto al cancelliere tedesco Merz, oggi la linea è chiara: prende le distanze da chi, in Europa, mette in guardia contro la deriva Maga e la frattura transatlantica, e strizza l'occhio a un asse politico che ha come punti di riferimento Trump e Orbán. 🔗 Leggi su Iltempo.it
