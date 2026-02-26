Due rappresentanti di un partito hanno annunciato che voteranno no al prossimo referendum. Hanno spiegato che le loro scelte sono motivate dalla volontà di mantenere equilibri e garanzie, rimanendo fedeli a una visione riformista. La loro posizione si basa sulla convinzione che certi cambiamenti possano compromettere i principi di equilibrio e tutela, motivo per cui preferiscono sostenere il no.

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Noi siamo riformiste e garantiste. Siamo anche due donne: non ci impressionano i muscoli del potere, ci interessano i contrappesi. La riforma della giustizia su cui voteremo il 22 e il 23 marzo li sposta. Per questo diciamo un convinto no”. Lo dichiarano le esponenti di Italia Viva Teresa Bellanova e Marietta Tidei. “In queste ultime settimane è diventato impossibile far finta di niente: da Addis Abeba Giorgia Meloni ha scelto definitivamente dove posizionarsi. Dopo mesi passati a raccontarci la favola della 'premier europeistaì accanto al cancelliere tedesco Merz, oggi la linea è chiara: prende le distanze da chi, in Europa, mette in guardia contro la deriva Maga e la frattura transatlantica, e strizza l'occhio a un asse politico che ha come punti di riferimento Trump e Orbán. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Bellanova e Tidei (Iv), 'i motivi per cui voteremo No'

Trasporti: Tidei (Iv Lazio), con riorganizzazione Tpl disagi per cittadini, Regione intervengaIn queste ultime settimane, ho ricevuto un numero considerevole di segnalazioni da parte di sindaci e amministratori locali, tutti estremamente...

Cultura: Tidei (Iv Lazio), candidatura Tarquinia a Capitale italiana elemento di rilievoL’inserimento di Tarquinia nella shortlist del Ministero della Cultura per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028 “è una notizia...

Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!