Recuperato il buco di 8 milioni di euro | il Comune ha messo in ordine i conti pubblici

Il Comune di Raffadali ha chiuso con successo un deficit di 8 milioni di euro, sistemando i conti pubblici. L’ente ha approvato il bilancio di previsione nei tempi previsti, evidenziando un’attenzione particolare alla regolarità della gestione finanziaria. La ricostruzione delle risorse permette di mantenere un quadro economico più stabile e ordinato.

L'amministrazione di Raffadali ha dato il via libera al bilancio di previsione entro i termini stabiliti, rivendicando una gestione finanziaria trasparente. I dati del rendiconto dipingono un quadro incoraggiante per le casse dell'ente, confermando l'efficacia delle misure adottate negli ultimi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Ora è ufficiale, Rapinese ha messo in vendita il Politeama: base d'asta 3,8 milioni di euroUno degli ultimi baluardi culturali di proprietà pubblica, il Politeama, verrà venduto. Palestra dei Ragni, Piazza (Lega): "Regione ha messo 1,5 milioni. Quante risorse investirà il Comune?""L'assessore Cattaneo chiede impegni a Regione Lombardia, ma il Comune ha messo solo 100mila euro. Discussioni sull' argomento Mestre, i negozianti tifano per il recupero dell’ex Umberto I: Basta degrado; Sanità, i soldi finiscono in Veneto: fuga dei pazienti e 'buco' da quasi 10 milioni; Ammanco aMo, il buco sale a 582mila euro. Azione di responsabilità verso Reggianini e Burzacchini; Rafa Leao risponde a Nico Paz: il recupero tra Milan e Como si chiude in parità (1-1). Sprofonda con la gamba in un buco sotto la neve e non riesce a proseguire, ciaspolatore in difficoltà sul pendio in quota: recuperato dopo ore al geloSAN MARTINO DI CASTROZZA. Momenti di apprensione per un intervento in soccorso di due escursionisti con le ciaspole sul monte Bedolè (Siror, Primiero San Martino di Castrozza), che si è concluso poco ... ildolomiti.it L’ipotesi di un buco da 460 milioni nei conti della sanità è l’elefante che ha occupato l’aula del primo vero Consiglio regionale dell’era Decaro. E questo anche se, all’indomani dell’articolo con cui la «Gazzetta» ha - facebook.com facebook