Recidivo viene affidato ai servizi sociali ma non smette di spacciare | di nuovo in carcere

Un uomo di 32 anni, con precedenti, viene nuovamente arrestato mentre è sotto affidamento ai servizi sociali. Nonostante le restrizioni, continua ad essere coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti, portando alla sospensione del suo percorso di riabilitazione. I carabinieri di Migliarino hanno eseguito l’arresto e lo hanno portato in carcere, in seguito a un’ordinanza del Tribunale.

È in prova per spaccio di sostanze stupefacenti, ma viene sospeso l’affidamento. Mercoledì 25 i carabinieri di Migliarino hanno arrestato e trasferito in carcere un 32enne sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, dando così esecuzione all’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, emessa dopo le recenti violazioni alle prescrizioni imposte. L’uomo, con un passato giudiziario composto da diverse condanne per vari reati commessi tra il 2019 e il 2021, tra i quali anche in materia di sostanze stupefacenti, dal 2024 era stato ammesso in via alternativa a scontare le proprie condanne fuori dal carcere.... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Arrestato 33enne. Era ai servizi sociali ma continuava a spacciare drogaEra affidato in prova ai servizi sociali, ma continuava a svolgere attività illecite. Leggi anche: Uomo trovato morto sulla Laurentina: “Doveva essere affidato ai servizi sociali, ma è andato via dall’ospedale” Discussioni sull' argomento Macchine rubate e irruzioni in farmacia armato di coltello: fine della messa alla prova, recidivo torna in carcere; Recidiva: la Cassazione sui limiti alle misure alternative; Recidiva prescrizione: quando sollevare l’eccezione?; Recidiva e misure alternative: la Cassazione decide. Cinemovel Foundation. . La parte degli angeli di Ken Loach, Commedia - UK, Francia, Belgio, Italia, 2012, 106' Dal 02 febbraio al 28 febbraio 2026 Glasgow. Il giovane Robbie, già recidivo, evita il carcere perché il giudice decide di puntare sulla sua capa - facebook.com facebook