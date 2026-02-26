Re Harald V di Norvegia è ricoverato in ospedale Ma è l' intera monarchia a non essere in salute anche per gli Epstein files Il video

Il re di Norvegia è stato ricoverato in ospedale a Tenerife per un'infezione che richiede alcuni giorni di trattamento, mentre la monarchia nel suo complesso si trova in una fase di attenzione. Il suo medico ha riferito che le condizioni di salute sono stabili e che risponde positivamente alle cure, senza specificare ulteriori dettagli sulla situazione. La notizia ha suscitato l'interesse dell'opinione pubblica e dei media.

La nuora Mette-Marit ha avuto legami con il finanziere pedofilo. E la popolarità della monarchia ha subito un crollo (askanews) – Il re Harald V di Norvegia è ricoverato da martedì in questo ospedale a Tenerife e dovrebbe rimanerci per alcuni giorni a causa di un’infezione: «La salute generale del re è buona e sta rispondendo bene alle cure», ha dichiarato il suo medico personale, dott. Bjorn Bendz, citato in un comunicato del Palazzo reale norvegese. Il monarca, 89 anni compiuti il 21 febbraio, si trova all’Ospedale Universitario Hospiten Sur de Tenerife, perché qui era in vacanza privata con la regina consorte Sofia, rimasta al suo fianco.... 🔗 Leggi su Amica.it

