di Gabriele Gallo REGGIO EMILIA Trionfatore alle Olimpiadi come il mitico Alberto Tomba. A differenza dell’Albertone nazionale, molta meno gloria in Coppa del Mondo, a causa anche dei numerosi infortuni in serie. Giuliano Razzoli, pur guardato spesso di sbieco dalla dea Fortuna, è stato comunque, sino al ritiro, a 39 anni, nel maggio 2024, uno dei più forti sciatori calati dei versanti dell’Appennino Tosco-Emiliano. E approva convintamente la proposta rilanciata su QN per la candidatura "diffusa", a futuri Giochi olimpici estivi, di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Razzoli, come vede una Olimpiade tra Emilia, Toscana e Lazio, magari nel 2040? "Un’idea da sostenere al 100%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Razzoli e lo slalom verso il 2040: "I Giochi diffusi? Un sì al 100%"

Leggi anche: Razzoli: "Queste Olimpiadi sono Giochi da ragazze! Franzoni? Può vincere tutto"

Il primo passo verso i Giochi di Milano Cortina 2026 si compie al Quirinale(askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la Fiamma Olimpica dei Giochi Milano-Cortina 2026.

Temi più discussi: Razzoli e lo slalom verso il 2040: I Giochi diffusi? Un sì al 100%; Razzoli: Queste Olimpiadi sono Giochi da ragazze! Franzoni? Può vincere tutto; Flop ai Giochi, lo slalom è una brutta bestia. E i nostri giovani non hanno riferimenti; Razzoli ci salva dalle Olimpiadi della lacrima in primo piano.

Razzoli e lo slalom verso il 2040: I Giochi diffusi? Un sì al 100%Un Appennino che, a Milano-Cortina, ha fatto la sua figura anche a livello sportivo. Dal bronzo di Flora Tabanelli, a Tommaso Saccardi, miglior azzurro nello slalom, a Riccardo Coriani skiman della ... quotidiano.net

Flop ai Giochi, lo slalom è una brutta bestia. E i nostri giovani non hanno riferimentiL'oro 2010 Giuliano Razzoli analizza la spedizione azzurra tra gioie e dolori ... msn.com

Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom, diventa di nuovo papà con la nascita di Riccardo. Nel pomeriggio di ieri, all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, è venuto al mondo il secondo figlio della coppia formata da Razzoli e dalla x.com

L’oro di Simone Deromedis spezza un digiuno durato ben sedici anni: è il primo sciatore italiano a conquistare una medaglia d’oro individuale ai Giochi Olimpici Invernali dai tempi dello slalom speciale vinto da Giuliano Razzoli a Vancouver 2010 Grazie - facebook.com facebook