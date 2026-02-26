Il prossimo appuntamento del programma serale della WWE arriva nel contesto della Road to WrestleMania 42, un momento cruciale per la definizione delle dinamiche che accompagneranno Las Vegas. Dalla cornice del Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, lo show di lunedì predisporrà le basi per gli sviluppi successivi, offrendo confronti e cambi di scenario attesi dai tifosi e dalla storyline in corso. La dirigenza guidata da Triple H e Nick Khan ha già annunciato una serata densa di elementi chiave, con protagonisti che guideranno la narrativa fino all’appuntamento più importante della stagione. Indianapolis si prepara a ospitare una puntata che mira a esaltare i momenti di tensione e le rivalità in corso, offrendo risposte immediate alle tensioni nate dagli eventi precedenti e allestendo nuove scintille per il percorso verso Las Vegas. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Raw del 2 marzo: Roman Reigns e le novità del ring

WWE: Roman Reigns sarà presente a Raw per tutto marzo in vista di WrestleMania 42Roman Reigns si prepara a essere uno dei volti principali di Raw nelle settimane che precedono WrestleMania 42.

WWE: Roman Reigns sorprende CM Punk con un complimento prima del faccia a faccia a RAWUn dettaglio inaspettato ha attirato l’attenzione dei fan durante l’ultimo episodio di WWE RAW: prima che il confronto tra Roman Reigns e CM Punk si...

LUCHA COMPLETA: Roman Reigns vs. Brock Lesnar | Campeonato Universal: Crown Jewel 2021

Discussioni sull' argomento CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre e Randy Orton: il grande wrestling a Torino in primavera; WWE, storico sbarco in Italia: Premium Live Event a Torino e maxi tour europeo; Raw del 2 marzo, importanti annunci fatti dalla WWE; WWE Clash in Italy 2026 e non solo - Tutte le informazioni: date, biglietti, come arrivare.

Raw del 2 marzo, importanti annunci fatti dalla WWEElimination Chamber sarà il prossimo grande show della WWE. Il Premium Live Event si terrà nella notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio allo United Center della città di Chicago. Spazio Wrestling ... spaziowrestling.it

In una recente intervista, JOHN CENA ha raccontato di due cambi di programma che ha vissuto durante i suoi ultimi anni in WWE. Il primo risale a SummerSlam 2021, dove inizialmente avrebbe dovuto vincere il 17esimo titolo mondiale contro Roman Reigns, - facebook.com facebook