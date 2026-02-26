Rapporto Uefa sulle finanze dei club europei | l’Inter ha registrato profitti operativi superiori ai 50 milioni

La Uefa ha reso pubblici i dati finanziari dei club europei per il 2026, evidenziando che l’Inter ha registrato profitti operativi superiori ai 50 milioni di euro. Il rapporto analizza le performance economiche delle squadre, offrendo uno spaccato dettagliato sulle entrate e le spese di ciascun club nel periodo considerato. Questi numeri rappresentano un elemento chiave per comprendere la situazione finanziaria delle squadre.

La Uefa ha pubblicato il rapporto sulle finanze e gli investimenti dei club europei nel 2026. Ecco cosa è emerso. Rapporto Uefa su investimenti dei club: i dettagli. Riporta L'Equipe: Questo studio «copre l'intero anno 2024 per le 55 associazioni membri Uefa, ovvero 745 club di Prima Divisione maschile. In generale, emerge che questi club «hanno raggiunto livelli record di ricavi, superando i 30 miliardi di euro nel 2025, con un aumento significativo dei ricavi derivanti dai diritti televisivi (non in Francia), dagli sponsor, dalla biglietteria e dai ricavi provenienti dalle competizioni Uefa». Per rendere il quadro il più attuale possibile, l'analisi finanziaria include anche gli ultimi dati del 2025, cioè i bilanci previsti di 144 club provenienti da 37 paesi».