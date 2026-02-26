Rapinano i bambini nuova catena fake allarma le famiglie

Da qualche ora, un messaggio diffuso sui social e nei gruppi di WhatsApp sta creando allarme tra le famiglie del territorio. La comunicazione, che si riferisce a presunte rapine ai danni di bambini, sta circolando in modo insistente e ha generato preoccupazione tra i genitori. La questione ha attirato l'attenzione di molti residenti, che si sono rivolti alle autorità locali.

Il testo descrive un presunto episodio avvenuto ieri nella zona Valle, ad Avellino, dove una giovane madre, mentre si trovava al parchetto con il proprio figlio, sarebbe stata avvicinata e poi seguita da due uomini con atteggiamento ritenuto sospetto. Un racconto che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro delle chat locali, alimentando timori e richieste di maggiore vigilanza. A seguito delle numerose segnalazioni, sono stati effettuati accertamenti presso le autorità competenti. Sia l'Arma dei Carabinieri sia la Polizia di Stato hanno confermato che non risulta presentata alcuna denuncia relativa all'episodio descritto, né sono pervenute segnalazioni di casi analoghi o situazioni sospette nella zona indicata.