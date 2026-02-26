Rangers Maurizio Barone alla guida del Nucleo Messina
Lo scorso 20 febbraio si è svolta l’assemblea del Nucleo Messina della Sezione Sicilia dei Rangers d’Italia, durante la quale sono state elette le nuove cariche di Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi membri, che hanno espresso le proprie preferenze e opinioni, portando a un rinnovamento nelle figure di leadership del gruppo.
Lo scorso 20 febbraio si è tenuta l’assemblea del Nucleo Messina – Sezione Sicilia dei Rangers d’Italia, durante la quale si sono svolte le elezioni per la nomina alle cariche di Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario. Nel ruolo di Coordinatore è stata eletta la guardia eco-zoofila Maurizio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: L’Italia candida il bergamasco Maurizio Martina alla guida della Fao
Da ex segretario Pd a nome unitario: il governo candida Maurizio Martina alla guida dell’agenzia OnuIl governo italiano ha ufficialmente annunciato la candidatura di Maurizio Martina alla carica di direttore generale della Fao, l’Organizzazione...