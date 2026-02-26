Rangers Maurizio Barone alla guida del Nucleo Messina

Lo scorso 20 febbraio si è svolta l’assemblea del Nucleo Messina della Sezione Sicilia dei Rangers d’Italia, durante la quale sono state elette le nuove cariche di Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi membri, che hanno espresso le proprie preferenze e opinioni, portando a un rinnovamento nelle figure di leadership del gruppo.