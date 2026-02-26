Rai antisemitismo e ddl stupri dossier ' caldi' prima del referendum

Prima del referendum, il dibattito parlamentare si concentra su vari temi caldi, tra cui questioni legate a leggi contro l’antisemitismo e il contrasto alla violenza di genere. Le discussioni si intrecciano con le tempistiche previste per le consultazioni, influenzando le decisioni e le priorità dei parlamentari. La strategia politica si muove anche attorno alle scadenze elettorali, determinando le scelte di calendarizzazione.

AGI - Prima o dopo il referendum? La campagna elettorale in Parlamento si gioca anche sul 'timing' di leggi e temi sul tavolo da affrontare alla vigilia o nel post data 22 e 23 marzo. Tanti sono i dossier ma in un Parlamento che si riunirà prima della data referendaria solo due o tre giorni a settimana le partite in ballo rischiano tutte di slittare. Si convertirà di sicuro il dl Pnrr e quello sulle bollette a Montecitorio, mentre al Senato approda il decreto sicurezza. Ma gli scontri sono molteplici tra maggioranza e opposizione. Sulla Rai, per esempio. In Commissione di vigilanza la presidente Barbara Floridia ha fissato per l'11 marzo l'audizione dell'ad Giampaolo Rossi. 🔗 Leggi su Agi.it

