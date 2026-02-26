Ragazzine palpeggiate durante le lezioni di ginnastica a scuola media professore a processo a Bologna

Durante le lezioni di ginnastica in una scuola media di Bologna, alcune ragazzine sono state vittime di palpeggiamenti da parte di un insegnante. La vicenda riguarda un uomo di 53 anni, accusato di aver sfruttato la posizione di docente per commettere atti inappropriati nei confronti di studentesse tra gli 11 e i 12 anni.

