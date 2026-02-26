Dopo il bronzo alle Giochi Olimpici di Parigi 2024 e quello conquistato ai Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022, dove si è laureata anche campionessa del mondo al cerchio, Sofia Raffaeli aggiunge un nuovo, prestigioso tassello alla sua carriera: il premio di "Atleta dell’anno" 2025 assegnato dalla stampa estera. Un riconoscimento che certifica la definitiva consacrazione internazionale dell’azzurra, già insignita nel 2022 del titolo di atleta rivelazione. La motivazione parla chiaro: "Per l’eccezionale livello tecnico, artistico e competitivo espresso durante la stagione. Con grazia, potenza e straordinaria maturità ha saputo imporsi ai vertici della ginnastica mondiale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Raffaeli atleta dell’anno

Sofia Raffaeli atleta dell’anno 2025: la Stampa Estera incorona la stella della ritmicaPremiata a Roma dall’Associazione della Stampa Estera, la campionessa azzurra celebra un percorso iniziato nel 2022 e guarda ai Mondiali di...

Unione Polisportiva Policiano, la proclamazione dell’Atleta dell’AnnoArezzo, 12 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre, a conclusione di un anno ricco di sport e risultati, presso i locali della Unione Polisportiva...

La GINNASTICA GOLDEN sta arrivando

Temi più discussi: Roma – Sofia Raffaeli atleta dell’anno 2025: l’Associazione Stampa Estera premia la stella della Ritmica; Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli premiata a Roma come atleta dell'anno dalla Stampa Estera; Ginnastica Fabriano / Sofia Raffaeli atleta dell'anno per la stampa estera; Sofia Raffaeli premiata come atleta dell’anno dalla stampa estera.

Raffaeli atleta dell’annoDopo il bronzo alle Giochi Olimpici di Parigi 2024 e quello conquistato ai Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022, dove si è laureata anche campionessa del mondo al cerchio, Sofia Raffaeli agg ... sport.quotidiano.net

Sofia Raffaeli atleta dell’anno 2025: la Stampa Estera incorona la stella della ritmicaPremiata a Roma dall’Associazione della Stampa Estera, la campionessa azzurra celebra un percorso iniziato nel 2022 e guarda ai Mondiali di Francoforte e alla s ... sportface.it

Sofia Raffaeli ha ricevuto il Premio Sportivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia come Atleta dell’Anno 2025, "per l’eccezionale livello tecnico, artistico e competitivo espresso durante la stagione. Con grazia, potenza e straordinaria maturità ha sapu - facebook.com facebook