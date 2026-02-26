Durante una lezione di educazione fisica, un ragazzo di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola, che ha riferito di essere stato spesso insultato. La scena si è svolta in modo improvviso, lasciando tutti i presenti sorpresi. Le forze dell'ordine stanno indagando sui motivi che hanno portato a questo gesto.

Gela, 26 febbraio 2026 – Un 15enne è stato preso a martellate in testa da un compagno di scuola durante una lezione di educazione fisica. Sarebbe nato all’interno di un contesto di bullismo il gesto estremo commesso questa mattina nella palestra dell’Istituto professionale ‘Ettore Maiorana’ di Gela, in provincia di Caltanissetta. “Mi insultava sempre”, avrebbe infatti detto l'aggressore del ragazzino colpito a martellate e finito in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. nel tentativo di giustificarsi. Ha estratto il martello dal giubbotto e ha colpito alla testa. La violenza è scoppiata sotto gli occhi dell' insegnante di educazione fisica il quale, poco prima di riprendere le attività dopo la ricreazione, si era soffermato con i ragazzi parlando di rispetto e dell'andamento scolastico della classe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quindicenne preso a martellate in testa dal compagno di scuola. L’aggressore: “Mi insultava sempre”

