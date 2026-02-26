qui con me significato e testo del brano di serena brancale a sanremo 2026

Quando è stato annunciato il ritorno di Serena Brancale sul palco del Festival di Sanremo la maggior parte del pubblico era certa che la cantante pugliese sarebbe tornata al Teatro Ariston con un brano che ricalcava il successo di quello presentato a Sanremo 2025. Anema e Core era un inno alla vita, una canzone che celebrava le emozioni “di pancia”, quelle che vengono seguite senza razionalità e, forse proprio per questo, la melodia della canzone era ritmata, allegra, quasi spagnoleggiante. Tuttavia Serena Brancale è tornata a Sanremo con un look diverso e una canzone lenta e dolorosissima che non solo ha sorpreso, ma che è stata capace di commuovere tutti e di far volare la cantante nella top 5 della prima serata del festival, trasformandola in una delle favorite per la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

