Questo video non mostra una bomba termobarica israeliana su Gaza

In rete circola un video che, secondo alcuni utenti, ritrae un attacco con bomba termobarica da parte israeliana su Gaza. La clip ha generato discussioni e condivisioni, alimentando diverse interpretazioni sugli eventi rappresentati. Tuttavia, non è possibile verificare con certezza la natura dell’attacco mostrato nel video. La questione rimane al centro di numerosi dibattiti online.

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip dove si vedrebbe un attacco da parte di Israele mediante bomba termobarica, contro Gaza, in Palestina. Vediamo di cosa si tratta realmente. L’esercito israeliano ha lanciato su Gaza bombe termobariche e a pressione, fornite dagli Stati Uniti. Queste bombe, che bruciano a una temperatura di 3.500 gradi Celsius, sono in grado di uccidere migliaia di persone in pochi secondi, senza lasciare traccia. Del caso si sono già occupati i colleghi di France 24. Secondo gli esperti consultati dalla redazione francese, il filmato mostra in realtà una detonazione convenzionale. Generalmente questo genere di attacchi si esegue per demolire dei tunnel sotterranei. 🔗 Leggi su Open.online

