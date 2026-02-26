Come ci aveva suggerito David Beckham in tempi non sospetti, uno dei trend di quest'anno è sicuramente il blu abbinato a tutte le sfumature possibili del marrone. E non solo per maglioni e completi, ma anche per gli orologi, che possono completare un look oppure essere il punto di partenza per ispirare un intero outfit. Sì, anche quelli da uomo economici, nella fattispecie. Per questo motivo abbiamo selezionato i migliori orologi con cinturino in pelle e quadrante blu, quelli più belli e più accessibili, per soddisfare tutte le tasche. Tra lunette, indici, datari e dettagli di stile che sorprendono al primo sguardo, abbiamo scandagliato le migliori offerte di orologi in circolazione in questo momento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questi 8 orologi mixano il blu e il marrone con tutto lo stile che stai cercando, e senza costare una fortuna

Quadrante blu, stile assicurato: 16 orologi bellissimi sotto i 200 euro che possono davvero fare al caso tuoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Leggi anche: La dieta non è una punizione ma il cambiamento di uno stile di vita: è un regalo che ti stai facendo