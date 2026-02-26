Pesaro e Urbino, la provincia del Festival di Sanremo. Dopo lo spot tv registrato a Pesaro e il video di Chiello, come svelato dal Carlino. Il musicista potentino, classe 1999, ha registrato il video tra il teatro ducale e la città di Pesaro, tra Parco Miralfiore e Villa Meuccia Severi. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura Daniele Vimini dicono: "La scelta di Pesaro da parte di un artista in gara a Sanremo rappresenta per noi una straordinaria occasione di visibilità a livello nazionale. La musica si conferma un potente strumento di promozione del territorio, capace di raccontare la nostra identità attraverso immagini suggestive e contemporanee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quel filo che va dal Miralfiore fino all’Ariston

Leggi anche: Quel filo che unisce il nuovo Hamas, alle denunce di Asher Small fino al sempre presente Soros

La grande dismissione: "Gioielli via dal 2008". Quel filo che lega la torre Brera a San SiroLe indagini della Procura di Milano sulla gestione dell’urbanistica, avviate nel settembre 2022, tornano al passato, al 2008, anno in cui secondo le...

Temi più discussi: Quel filo che va dal Miralfiore fino all’Ariston; Lanificio Reda, quel filo che attraversa il tempo. Botto Poala: La tecnologia la faranno le macchine, il pensiero resterà umano; Il piccolo Domenico è morto questa mattina al Monaldi di Napoli; Una rondine non fa primavera. Ma un vaso colorato, sì.

UE/ Quel filo che lega il mini-summit Macron-Zelensky al discorso a Berlino di MattarellaL’accordo Macron-Zelensky per la fornitura di Rafale va letto insieme alla strana visita di Mattarella al Bundestag e al Consiglio supremo di difesa di ieri A Parigi, ieri, si sono dati appuntamento ... ilsussidiario.net

Quel filo rosso che va dall’Ucraina all’IranIl generale statunitense Wesley Clark, già comandante della campagna di bombardamenti Nato contro la Repubblica federale di Jugoslavia durante la guerra del Kosovo e comandante supremo delle forze ... ilfattoquotidiano.it

Su quel filo di emozioni, come un funambolo cammino la mia vita. Buongiorno e Buon Mercoledì #buongiorno #buonmercoledi #vita #viverelavita - facebook.com facebook