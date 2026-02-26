Quei Greci conquistati che conquistarono Roma

Un episodio storico riguarda l’arrivo di statue da Siracusa a Roma, che secondo alcuni critici avrebbe influenzato negativamente l’arte locale. La presenza di queste opere straniere avrebbe sollevato polemiche tra i cittadini e i leader dell’epoca. Si discute ancora oggi sull’impatto che queste scelte culturali abbiano avuto sulla produzione artistica romana e sul suo sviluppo nel tempo.

«Infesta mihi credite signa ab Syracusis illata sunt hunc urbi». Secondo Catone il Censore la corruzione della produzione artistica a Roma sarebbe stata causata dalle statue portate da Siracusa. Lungi da quell'accezione negativa, uno spazio da protagonista se lo ritaglia, dunque, la Sicilia nella storia della conquista culturale del mondo greco nei confronti del vincitore militare romano. È questa la storia al centro del racconto della mostra «La Grecia a Roma», curata da Eugenio La Rocca e Claudio Parisi Presicce, fino al 12 aprile a Villa Caffarelli, ai Musei capitolini a Roma, promossa da Roma Capitale (organizzazione di Zètema Progetto Cultura).