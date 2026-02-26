Quanto hanno “fruttato” le Olimpiadi invernali Milano Cortina? Almeno un miliardo e 300 milioni di euro, secondo i calcoli effettuati e pubblicati dal quotidiano finanziario Italia Oggi. La parte del leone va ai diritti televisivi, quasi eguagliati dalle sponsorizzazioni. Più bassi i ricavi della vendita dei biglietti. Esclusi però i ricavi da merchandising e altre voci che ancora non è possibile definire. I diritti televisivi hanno fruttato circa 570 milioni, frutto della quota riconosciuta dal Cio (Comitato olimpico internazionale) relativa ai diritti tv e agli 11 sponsor globali del Cio (Airbnb, Alibaba, Allianz, Coca-Cola, Corona, Deloitte, Omega, P&G, Samsung, Tcl, Visa). 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Quanto hanno guadagnato gli atleti italiani per le medaglie vinte alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026L’Italia chiude le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con un record storico di 30 medaglie e oltre 6,5 milioni di euro distribuiti in premi:...

Milano-Cortina 2026: quanto costano le Olimpiadi e quanto rendono all’ItaliaL'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 porta con sé un crescente scrutinio sui costi e i potenziali benefici economici per...

Quanto valgono le Olimpiadi di Milano Cortina

Temi più discussi: Inter, quanto costa l'eliminazione dalla Champions League?; Quanto hanno incassato le Olimpiadi di Milano Cortina; Usa, i maxi stipendi dei ceo delle banche: da Jamie Dimon a Jane Fraser quanto hanno guadagnato nel 2025; Milano Cortina, il successo dell'Italia vale oltre 6 milioni: ecco quanto hanno incassato gli atleti.

Champions League, quanto hanno incasso le italiane nel 2024/2025? Guida l'Inter, la classificaLa UEFA ha diffuso il bilancio relativo alla stagione 2024/2025 e tra i dati pubblicati emergono anche le cifre incassate dai club italiani per premi partita e bonus legati ai risultati ottenuti nelle ... fantacalcio.it

Milano Cortina, il successo dell'Italia vale oltre 6 milioni: ecco quanto hanno incassato gli atletiMilano Cortina 2026 verrà ricordata a lungo come un'Olimpiade da record per l’Italia che, non solo ha riscosso un grande successo di pubblico, ma ha ottenuto anche degli storici trionfi sportivi. A te ... lasicilia.it

Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi a Sanremo con le medaglie delle Olimpiadi Milano-Cortina - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, al via il viaggio della Fiamma: le tappe, fino all’Arena di Verona x.com