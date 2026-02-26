Durante il Festival di Sanremo 2026, si parla molto del cachet delle star internazionali che partecipano all'evento. Tra queste, una delle modelle più conosciute al mondo ha attirato l'attenzione per il suo compenso. La cifra annunciata suscita curiosità tra gli appassionati di spettacolo, considerando anche il ruolo e la notorietà della figura coinvolta.

Quanto guadagna Irina Shayk, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 nella serata di stasera, giovedì 26 febbraio 2026, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini? Stiamo parlando di una top model famosa in tutto il mondo. Non esiste oggi un red carpet illustre, da Cannes agli Oscar fino al Met Gala, che possa dirsi completo senza la presenza di Irina Shayk. Negli anni la modella ha sfilato per maison come Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu e Burberry; all’attivo vanta oltre 150 copertine, di cui 46 solo per Vogue. La supermodella ha avuto relazioni importanti con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. Sullo stipendio di Irina Shayk per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quanto guadagna Irina Shayk: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Leggi anche: Quanto guadagna Can Yaman: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Leggi anche: Quanto guadagna Lillo: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026: da Carlo Conti a Laura Pausini, i compensi di tutti i conduttori del Festival; Sanremo 2026, i cachet milionari di Conti e Pausini: quanto guadagnano ospiti e cantanti; Cachet o rimborsi? I compensi a Sanremo 2026 di conduttori, ospiti e cantanti (e quanto incassa la Rai); Irina Shayk a Sanremo 2026, quanto guadagna come co-conduttrice: le cifre del cachet.

Irina Shayk a Sanremo 2026, quanto guadagna come co-conduttrice: le cifre del cachetIrina Shayk è una delle co-conduttrici che Carlo Conti ha scelto per il Festival di Sanremo 2026: ecco quanto guadagna per una sola serata. donnaglamour.it

Arriva anche Irina Shayk. Super ospite internazionale, in conferenza stampa ha dribblato ogni domanda sul conflitto Russia-Ucraina. Intanto Conti ribadisce che non rifarà il Festival l’anno prossimo - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com