A Firenze ci sono diversi ponti che attraversano l’Arno, collegando le diverse zone della città. Queste strutture sono parte integrante del tessuto urbano e consentono il passaggio tra quartieri e zone storiche. La loro presenza permette di attraversare facilmente il fiume e di muoversi in modo più fluido all’interno del centro cittadino. Ogni ponte ha una sua storia e funzione specifica.

Firenze, 25 febbraio 2026 – Congiungono, uniscono scavalcando barriere, muri e (come in questo caso) fiumi. Ponti, archi sospesi tra cielo e terra, infrastrutture vitali per città in trasformazione. I ponti per Firenze sono un’identità, un appiglio sicuro. Mezzelune sospese sull’Arno, una delle quali, il Ponte Vecchio, è riuscita a sopravvivere anche alla Seconda Guerra Mondiale e al nazismo, che risparmiò la preziosissima e antica struttura mentre le truppe tedesche si ritiravano sotto i colpi dell’esercito alleato. I ponti resistono, sostengono. C’è la data: Firenze, venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte sull’Arno: orari e come... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Quanti sono i ponti di Firenze: opere fondamentali che uniscono la città scavalcando l'Arno

