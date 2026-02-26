Quando lo sci alpino oggi in tv | orari prove discesa Soldeu e Garmisch startlist streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino continua il percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Il settore femminile torna in pista a Soldeu per la seconda prova cronometrata della discesa calendarizzata per venerdì 27 febbraio. La partenza è prevista alle 11:00. Gli uomini effettuano il primo test a Garmisch-Partenkirchen in vista della discesa di sabato, il via sarà dato alle 10:00. Nella prima prova cronometrata disputata ieri la ceca Ester Ledecka ha chiuso con il miglior tempo davanti ad un tandem azzurro. Nicol Delago ha ottenuto la seconda piazza con un ritardo di trentasette centesimi e ha preceduto la compagna di squadra Sofia Goggia, terza a quarantatré, di soli sei centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

