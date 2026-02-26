Qi2 riceve un altro aggiornamento delle specifiche senza cambiamenti importanti

Un nuovo aggiornamento delle specifiche Qi 2.3 è stato rilasciato dal Wireless Power Consortium, senza modifiche significative rispetto alle versioni precedenti. Questo intervento si concentra su alcuni dettagli tecnici e miglioramenti minori, che influenzano l’uso quotidiano dei dispositivi di ricarica wireless. L’attenzione si sposta sulle implicazioni pratiche di queste modifiche per gli utenti e gli sviluppatori coinvolti nel settore.

Questo riassunto esamina l'aggiornamento Qi 2.3, introdotto dal Wireless Power Consortium, mettendo in evidenza le novità principali e il contesto generale, con particolare attenzione a cosa cambia realmente per i trasmettitori di energia wireless e per l'ecosistema di ricarica. La versione Qi 2.3 rappresenta la terza revisione successiva a Qi 2.2, e la descrizione fornita dal WPC individua principalmente un aspetto di reporting legato al guadagno di sistema nei trasmettitori. In sostanza, si tratta di un aggiornamento di carattere tecnico orientato a migliorare la trasparenza e la gestione interna, non accompagnato da cambiamenti drastici nelle funzionalità pubbliche.