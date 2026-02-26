pusher ucciso a rogoredo trasferiti i quattro poliziotti indagati oltre a cinturrino

Quattro poliziotti coinvolti nell’indagine sono stati spostati in altre sedi, insieme a un agente già sotto indagine. La vicenda riguarda l’arresto di un uomo, accusato di aver ucciso un pusher nel gennaio scorso in un’area di Rogoredo. La vicenda ha portato a diverse verifiche sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine sul territorio.

Via dal Commissariato Mecenate: sono stati assegnati a incarichi non operativi in altre sedi. Sono stati trasferiti i quattro poliziotti indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Carmelo Cinturrino, l'agente arrestato per l'omicidio volontario del pusher Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio nel 'boschetto' di Rogoredo. I quattro, indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento, su disposizione del questore di Milano Bruno Megale sono stati assegnati a incarichi non operativi in sedi diverse dal Commissariato Mecenate in cui prestavano servizio.

