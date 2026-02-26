Quattro agenti della Polizia di Stato coinvolti in un'inchiesta sono stati spostati in altre sedi e assegnati a ruoli non operativi. La decisione è stata presa nel contesto di un'indagine in corso, senza che siano state emesse condanne o sentenze definitive. Le autorità hanno optato per questa misura per motivi legati alle indagini in corso.

I quattro sono stati trasferiti ad incarichi non operativi in sedi diverse dal Commissariato in cui prestavano servizio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pusher ucciso a Rogoredo: trasferiti i 4 colleghi di Cinturrino. In altre sedi e a incarichi non operativi

Omicidio Rogoredo, trasferiti in altre sedi i quattro colleghi di Cinturrino indagatiI quattro agenti della Polizia di Stato coinvolti nell’indagine che ha condotto all’arresto di Carmelo Cinturrino, assistente capo del Commissariato...

Trasferiti ad altri incarichi i quattro agenti colleghi di Carmelo Cinturrino e indagati nell’inchiesta sull’omicidio di RogoredoSono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Carmelo Cinturrino,...

Temi più discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto: sulla pistola c'è solo il dna di Cinturrino; 'L'agente mentì a Rogoredo'. Spunta l'ipotesi del pizzo al pusher ucciso; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato a Mansouri. Capo della Polizia: Un delinquente.

Pusher ucciso a Rogoredo, Cinturrino: Chiedo scusa. Un collega: Usò martello contro disabileCarmelo Cinturrino, l’assistente capo che ha ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri al boschetto di Rogoredo, è detenuto a San Vittore e sarà interrogato. Il legale: È pentito, ha sparato per paura e s ... adnkronos.com

Pusher ucciso a Rogoredo, trasferiti i quattro poliziotti indagati oltre a CinturrinoPusher ucciso a Rogoredo, trasferiti i quattro poliziotti indagati oltre a Cinturrino: assegnati a incarichi non operativi in altre sedi. lettera43.it

Sono indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento sul caso del pusher ucciso. L'inchiesta potrebbe allargarsi - facebook.com facebook

Pusher ucciso, interrogato Cinturrino: "Ho sbagliato, chiedo scusa a chi indossa la divisa". Un collega: "Taglieggiava un disabile" x.com