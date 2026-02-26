Pusher ucciso a Rogoredo la lettera di Cinturrino | Ho avuto paura pagherò per il mio errore

Un individuo ha scritto una lettera in cui esprime il desiderio di scusarsi per un incidente avvenuto a Rogoredo. Nella comunicazione, ammette di aver provato paura e riconosce di aver commesso un errore, affermando che si assume le responsabilità delle proprie azioni. La richiesta di perdono arriva dopo gli eventi che hanno coinvolto una persona deceduta in un contesto di illegalità.

"Salve, vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo". Questa la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano, e consegnata dall'avvocato dell'uomo in anteprima alla trasmissione Diario del Giorno su Rete 4. "Credetemi – le parole di Cinturrino – ho avuto paura, prima che quel ragazzo mi colpisse, poi dopo aver sparato delle conseguenze del mio gesto. Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto, mi dispiace anche per la sua famiglia, sono triste e pentito per ciò che ho fatto ma mi sono sentito disperato.

