Punto del presidente Joseph sull' Estra Pistoia Basket

Il Pistoia Basket ha recentemente aggiornato sui progressi della stagione e sulla scelta del nuovo allenatore, annunciata durante una conferenza stampa. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con rinnovata motivazione e obiettivi chiari. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico ha suscitato l’interesse di tifosi e addetti ai lavori, mentre si aspetta di vedere come si svilupperanno le prossime settimane.

Il focus attuale del pistoia basket si concentra sull’andamento della stagione e sull’annuncio del nuovo tecnico, presentato in una conferenza che ha esaminato internamente gli elementi chiave della gestione, le risorse investite e gli obiettivi futuri. L’intervento ha evidenziato la volontà di preservare il club all’interno del sistema sportivo nazionale, anche in questa delicata fase di crisi sportiva. undici mesi dopo l’ingresso in società, è stato tracciato un percorso complesso: dall’immediata situazione critica seguita alla retrocessione all’obiettivo di rilanciare il club con risorse interne e partner di riferimento. In questo periodo si è operato per salvaguardare la continuità nel panorama cestistico nazionale, evitando la chiusura e puntando a una sostenibilità a lungo termine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pete Strobl è il allenatore dell'Estra Pistoia BasketUn cambio di guida tecnica definisce il percorso della squadra verso gli appuntamenti di stagione.

