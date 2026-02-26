Il Milan punta forte su Pulisic come elemento chiave del proprio progetto sportivo nei prossimi anni. La società sta valutando diverse opzioni per consolidare il suo ruolo in squadra e garantire continuità. La permanenza dell'attaccante statunitense sembra essere una priorità, con trattative in corso per definire il suo futuro nel club. La situazione è in evoluzione e le decisioni sono attese a breve.

Come scrive 'Tuttosport' Pulisic ha partecipato a 10 gol del Milan nel primo trimestre di campionato. L’ultimo gol ufficiale dell'attaccante risale a due mesi fa contro il Verona. La caviglia e la borsite non gli permettono di stare al meglio in campo. La fiducia nei suoi confronti non sarebbe cambiata mai. Gerry Cardinale parlò direttamente con l'attaccante a testimonianza di come la proprietà consideri Pulisic centrale nel suo progetto a medio-lungo termine, anche se non si è ancora arrivati al rinnovo di contratto. Per Allegri è un calciatore importante e spera di poterlo rivedere brillante già da domenica contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic al centro nel progetto a medio lungo termine del Milan: le possibili offerte …

Pagina 2 | Pulisic, l'obiettivo del Milan è solo uno. E poi c'è la priorità ModricLo statunitense si è sacrificato per le necessità dovute al 3-5-2 ma dopo l’ottimo avvio si è perso. Chi sono i nomi in uscita ... tuttosport.com

Milan Parma e il fattore Pulisic: l’analisi di Franco Ordine sulla dipendenza rossonera dal Capitan AmericaMilan Parma, Franco Ordine, noto giornalista, ha analizzato il momento difficile di Christian Pulisic: le sue dichiarazioni «Non è solo una questione di numeri, ma di leadership e anima tecnica: senza ... milannews24.com

Milan-Como: in attacco probabilmente Leao e Loftus-Cheek. Pulisic partirà dalla panchina. Saelemaekers disponibile ma è più probabile che parta Athekame. Ricci sarà il vice Rabiot, Jashari può prendere il posto di Fofana. Dietro De Winter al centro per Gab x.com

Come giocherà il Milan di Massimiliano Allegri Niente rivoluzioni, si punta sulle certezze: il 4-3-3 potrebbe essere la base per costruire un Milan solido e letale, trascinato dal tridente Leao-Gimenez-Pulisic. A centrocampo (mercato permettendo) Reijn - facebook.com facebook