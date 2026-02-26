Psicodramma Juve fuori dalla Champions dopo aver sfiorato la rimonta | Osimhen condanna i bianconeri
L'eliminazione della Juve ai playoff di Champions League è una vera beffa: i bianconeri piegano 3-0 il Galatasaray, ma ai supplementari Osimhen e Baris Alper spegnono le speranze.
Juve-Gala 3-2: Osimhen spegne la rimonta, bianconeri fuori a testa altaIl sogno di una rimonta leggendaria si infrange sui guantoni di Cakir e sulla spietatezza di Victor Osimhen.
Del Piero sulla sconfitta della Juve: «Quando i bianconeri non vanno al massimo, rischiano così. Fuori dalla Champions? Penso questo»di Redazione JuventusNews24Del Piero ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la prestazione della Juventus dopo il crollo contro il Galatasaray.