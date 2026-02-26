Provinciale Valdaveto impossibile un ponte bailey

La Provincia di Piacenza ha comunicato al Comune di Ferriere che non è possibile installare un ponte bailey sulla strada provinciale di Valdaveto. La frana che ha interrotto il tratto di strada rende difficile o impossibile il posizionamento di un ponte temporaneo. La situazione attuale impedisce il transito sulla strada provinciale 586 nei pressi della diga di Boschi.

Lavori al via a marzo-aprile per ripristinare il senso unico alternato. Il Comune di Ferriere: «Aspettiamo da troppo tempo una soluzione» È impraticabile il posizionamento di un ponte bailey. La Provincia di Piacenza ha informato il Comune di Ferriere dell’impossibilità di realizzare e posizionare un ponte temporaneo per superare la frana che interrompe la strada provinciale di Valdaveto (la 586) all’altezza della diga di Boschi, quasi al confine con il territorio genovese. A farlo sapere è il Comune di Ferriere, amareggiato per questa notizia. «Gli accertamenti effettuati dalla Provincia – spiega l’ente - a seguito del sopralluogo congiunto del 3 dicembre scorso hanno evidenziato criticità in ordine al posizionamento di un ponte bailey. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un ponte Bailey per ricucire la Valdaveto franata: l’ipotesi allo studio della Provincia di PiacenzaLe forti piogge che nelle giornate di sabato 15 e di domenica 16 novembre si sono abbattute sul territorio piacentino hanno causato un dissesto...

Strada provinciale Valdaveto, non c’è ancora una soluzioneLa strada provinciale Valdaveto rimarrà a lungo interrotta nel tratto della diga di Boschi.